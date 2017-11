¿De qué están hechas tus zapatillas de andar por casa?

Las zapatillas de estar por casa tienen una larga historia. Los historiadores estiman que su origen se encuentra en el este de Arabia.Según recogen los principales investigadores sobre la materia, los sultanes obligaban a sus amantes a llevar calzado de casa para que lo tuvieran más difícil para escaparse y salir corriendo.Aunque seguramente, como podemos intuir a partir de estos estudios, las primeras zapatillas de casa no perseguían la misma finalidad que las de ahora, lo que podemos dar por cierto es que estaban confeccionadas con productos naturales igual que las que podemos comprar actualmente en las tiendas.Zapatillas de andar por casa elaboradas con productos naturales en el caso de las zapatillas Romika o las que confeccionan otras marcas que apuestan por los materiales 100% naturales para fabricar sus prendas de calzado como Garzón o Nordika’s.Y es que las fibras naturales, aunque son más caras que las artificiales, presentan una gran cantidad de beneficios.Una de las principales ventajas es la capacidad antibacteriana. Los materiales naturales tienen las mismas propiedades que cuando se encontraban en su hábitat natural. Así que si estos combatían bien las bacterias también lo harán una vez tratados para confeccionar el calzado que va a vestir tus pies.Las fibras naturales en el calzado también mejoran la durabilidad de las prendas. Por el contrario, una zapatilla fabricada con materiales artificiales se estropeará antes y tendrá un aspecto más feo en menos tiempo.Otra ventaja de las zapatillas elaboradas con una materia prima natural es su reciclabilidad. Esto quiere decir que cuando ya no nos sirvan no supondrán ningún residuo extra para el maltrecho medioambiente.La fabricación de fibras sintéticas genera además un mayor consumo de energía y de dióxido de carbono que los métodos de elaboración de las fibras naturales.Las zapatillas de estar por casa tienen que estar elaboradas con materiales de calidad, gracias a sus innumerables beneficios.