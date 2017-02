Bones expectatives de turisme durant el 2017 a la Costa Daurada

Rere els més de 5 milions de turistes que van elegir el 2016 la Costa Daurada com a destinació, la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona no només manté l’optimisme per a aquest any 2017, sinó que creuen en les previsions de creixement gràcies a l’impuls que generaran les novetats turístiques que s’implantaran en l’oferta de 2017.Una de les grans inversions serà la millora de les instal·lacions d’allotjaments, com els apartaments de vacances a Salou , a més de la nova mesura d’arranjament|reparació als carrers anunciada per l’alcaldia de Salou, en la qual s’invertirà un milió d’euros cada any per a la seVa millora visual i estructural.Una d’aquestes novetats és Ferrari Land, que amb una inversió de 80 milions busca convertir-se en l’atractiu més important de l’any. El parc, que serà únic a Europa, i el segon del món, s’ha convertit en el parc més important de PortAventura Resort. Comptarà amb 8 atraccions, incloent la sEVa atracció estrella, un accelerador vertical que es convertirà en la muntanya russa més alta d’Europa. El parc obrirà les seues portes a l’abril, i des de gener ja poden reservar-se les entrades.D’altra banda i des de la cancel·lació del Saloufest després de 16 anys de presència, esdeveniment musical que aportava aproximadament 5 milions d’euros per temporada, el municipi ha canviat el seu reclam a un turisme més familiar i esportiu, amb el qual s’espera que l’impacte econòmic sigui encara més gran que el festival. Amb aquesta nova oferta turística, les previsions es confirmarien en Setmana Santa amb l’arribada dels primers turistes de l’any.Amb aquest canvi s’estima una arribada de 10.000 turistes a la Costa Daurada en temporada baixa, reforçant així el turisme de qualitat que el sector turístic vol aportar, no només a Salou, sinó també a altres municipis com Cambrils i Vilaseca.Cambrils està certificat com a destinació de turisme esportiu i familiar per la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa també s’afegeix al nou reclam que s’està treballant a Salou.