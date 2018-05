Amb només 18 anys, la Marina Cueto va començar a treballar a Fabroker.eu i ha estat aquí on ha crescut professionalment i personal. Ha passat d'arxivar i escanejar factures i documents, a ser una peça important a l'empresa on és la responsable del backoffice des d'on fa tasques de suport comercial al retail i l'auto dealers. La Marina és un clar exemple que les persones, com les empreses, creixen si hi posen professionalitat i constància.

—La teva trajectòria laboral es va iniciar, ara fa deu anys, aquí a Fabroker. Quina lectura en fas i què en recordes d’aquest temps a l’empresa?

—Estava estudiant i compaginava els estudis amb la feina. Em van donar l’oportunitat d’entrar a treballar a l’empresa i ara, tenint en compte que vaig entrar quan tenia divuit anys, sento que he crescut com a persona i que he evolucionat al costat de l’empresa que també ha anat creixent aquests últims deu anys. Els meus inicis van ser com a administrativa, però m’han ajudat a evolucionar en les meves responsabilitats dins de l’empresa. És important saber que confien en tu en tasques de responsabilitat, saber que et sens recolzada.



—Tenint en compte que Fabroker.eu ha experimentat un notable creixement els últims anys, que tu has viscut des de dintre, com definiries aquesta empresa?

—És una empresa que s’ha reinventat en molts aspectes. El Jordi ha fet que hi hagi un equip molt bo i això ha derivat en que es puguin obrir més oficines, que hi hagi persones que les hagin fet créixer. Fabroker.eu ha anat sempre creixent, pas a pas, avançant amb fluïdesa i maduresa, obrint-nos a altres rams i especialitzant-nos en sectors i col·lectius importants com els graduats socials o els arquitectes i aparelladors. L’èxit de Fabroker.eu ha estat reinventar-se constantment i formar un equip humà únic. Estem en expansió i això continuarà.



—Fas tasques de suport a diferents departaments de l’empresa, però especialment a auto dealers. Quines funcions tens en aquesta àrea?

—Porto el control productiu, els rapports que envien des de totes les concessions d’auto dealers, dono suport al departament i faig tasques comercials. Em centro en el control de producció que considero que és una part molt important.



—El teu rol com a responsable del backoffice és molt important. Quines són les gestions més habituals que fas?

—Les gestions de control són les més importants perquè hi ha diverses persones a l’empresa que introdueixen informació al backoffice i jo sóc qui ha de controlar que la roda giri sense entrebancs. Si s’entren les dades malament, l’errada afecta tots els departaments, de manera que el departament de sinistres, rebuts cartera o finances no podran fer la seva feina. Per tant, és imprescindible garantir que tot es fa sense alteracions ni errors.

Ara coordino un nou target de funcionament amb els amics clients perquè se sentin clients satisfets integrals; es tracta de facilitar que els nostres clients tinguin més d’una pòlissa amb la corredoria, que aquesta segona pòlissa vingui plena de valor afegit segle XXI i comporti nous avantatges, descomptes, serveis, facilitys, etc., i tot des d’un entorn més fàcil i dinàmic, 24/7, whatsapp-office, app, mòbil, mail, web i sempre buscant el millor per al client; volem tenir molts molts “Amics Clientes Satisfets Integrals”.



—Una altra de les teves funcions és fer rapports mensuals de les vendes i, per tant, saps de primera mà com funciona l’empresa i com evoluciona.

—Sí. Cada any hem evolucionat una mica més i en aquest sentit hem d’estar molt contents. Tancar cada exercici avançant més que l’anterior és un motiu de satisfacció que demostra que la feina es fa bé i que l’equip humà funciona. Sóc la primera en saber, cada mes, quant s’ha facturat a cadascuna de les oficines, quines emissions i produccions hi ha hagut, tots els moviments que s’han generat.



—Tu que ets un Àngel de Jordi, parla’ns d’ell. Com és el Jordi, CEO de Fabroker.eu?

— El veig com una persona que ha evolucionat molt com a empresari i que també s’ha reinventat. Procura estar molt al dia de totes aquelles innovacions i tecnologies que permeten que l’empresa cridi l’atenció i estigui present. El Jordi és expert en fer que a la gent li cridi l’atenció algun aspecte de l’empresa i això és molt important, perquè després dona resultats. Ha fet un equip humà molt important i ell ha crescut de la mateixa manera que ho ha fet l’empresa, el veig amb les botes posades fins als 70, ell ja ho diu, vol complir cinquanta anys d’assegurador.