Fernanda Cintas: 'Des dels inicis de Fabroker.eu fins avui, hi ha molta feina feta amb visió i esforç'

Quan l'empresa va començar a caminar, la Fernanda Cintas ja hi era. És la treballadora més antiga, perquè va iniciar al seu recorregut al món assegurador al costat del Jordi Ferré, i coneix Fabroker.eu a la perfecció. Com a responsable de les oficines de la corredoria, sap què hi passa en tot moment i què necessita cada client. Aposta per un tracte directe i sincer amb la persona, sap què necessita i ofereix la solució.

Fernanda, ets la més antiga de l’empresa i has vist en primera persona tota la seva evolució. Quin creixement ha fet Fabroker.eu fins arribar a l’actualitat? Com has vist i viscut la seva evolució?

Fa trenta anys que vaig començar a l’empresa i he vist tota l’evolució amb calma i lentament. Recordo l’època en que no teníem ordinador i, el Jordi i jo, miràvem les fitxes dels clients a mà per enviar-los les targes de Nadal o portàvem als principals client, com Pescados Arturo o Tarraco Peix, una ampolla de cava en persona. Ha estat tot un treball intens, començant de zero i arribant on som ara, amb quatre oficines obertes i 25 persones en plantilla a més dels autònoms que treballen amb nosaltres, tots junts arriben a la quarantena. Al Jordi li he d’agrair que em fes accionista al seu moment, a mode de recompensa o de regal per la feina feta. Amb el Jordi hem passat moltes coses junts, hem après plegats i hem vist créixer l’empresa amb la satisfacció que comporta. Tinc clar que des dels inicis de l’empresa i fins avui, hi ha molta feina feta amb molta visió, il·lusió i esforç.



Ets la responsable de coordinar les oficines de Fabroker.eu i, òbviament, la seu principal que és la d’Higini Anglès. Què succeeix en cadascun dels espais i oficines? Què hi fas a cadascuna d’elles?

En aquest cas, la meva funció és revisar totes les oficines un cop per setmana i fer el control per garantir que tot funcioni, o per ajudar a alguna companya a tarifar algun risc en què tingui dubtes. A més, si convé atendre a algun client quan sóc a cada oficina, l’atenc, i també rebo a les oficines els clients que volen parlar amb mi i no es poden desplaçar a l’oficina de Tarragona.



Pensa que en aquestes oficines es va començar a treballar sense paper ni arxius. Aquesta va ser una aposta per a focalitzar la gestió en l’atenció al client, tant en l’assessorament de venda, com amb el post-servei (sinistres), així tot el moviment documental de les pòlisses de les oficines es gestiona des de Tarragona Central, de manera que ho tenim tot ben organitzat i optimitzat.



Una de les teves principals funcions és atendre un tipus de client concret, que va dels particulars als comerços passant per les botigues i empreses petites i mitjanes. Què els ofereixes i quines necessitats tenen habitualment?

Els puc oferir de tot, però el que realment m’agrada és agafar clients integrals i fer-los la visita per proposar-los que ens deixin les seves pòlisses per a revisar-les. El compromís nostre és mirar-les, sense cap compromís, i oferir solucions per aquelles pòlisses que podem millorar i també la gestió de les altres que pugui tenir bé, amb la voluntat de fer sempre una bona gestió i tenir un bon tracte.

També em centro molt en oferir-los les pòlisses de vida i salut, perquè normalment es tendeix a proposar les de la llar, comerç o automòbil, deixant a banda aquestes que també són importants. Fem veure al client que necessita les assegurances de vida, com també les d’incapacitat laboral en cas que tingui un accident, perquè és molt útil tenir-les per previsió d’allò que pugui passar.



A Fabroker.eu sou especialistes, entre altres, en les pòlisses de salut de les empreses. Quin tipus d’assegurances teniu per a elles i quina cobertura els hi feu?

Mirem de fer les pòlisses de salut com a empresa perquè si ho fas per la via particular surten molt més cares. Oferim una assegurança on l’empresa és la beneficiària i els assegurats són els treballadors, de manera que tots hi surten guanyant. Posem a seu abast les companyies més capdavanteres en l’àmbit de la salut, com ara Adeslas, Aegon, DKV o Sanitas amb les quals podem aconseguir un bon preu.



Cada cop és més important fer-se una assegurança de vida perquè la gent ho considera indispensable i sap que, fent-se l’assegurança, assegura també la vida dels altres. Aquesta és una altra de les vostres especialitats, oi?

Sí. Jo sempre dic que cada persona, cada assegurat, s’ha de valorar ell mateix. Al client sempre li has de preguntar què deixaria pendent demà si avui li passés alguna cosa. Has de plantejar la realitat que tenim a tocar i que sovint no es té prou en compte, fer-los veure que si els passa quelcom, poden deixar molts problemes a la seva família sense voler-ho. Cada dia fem més assegurances de vida. Una cosa és que deixis de tenir un cotxe, però que deixis de tenir un patrimoni per no haver-te fet una bona assegurança, és molt més greu.



Tu que ets un 'Àngel de Jordi', parla’ns d’ell. Com és el Jordi, CEO de Fabroker.eu?

Per a mi, el Jordi ho és tot. A més de ser el meu cap, hi ha una amistat. Què he de dir d’una persona que ha estat al meu costat 30 anys de la meva vida?



Del Jordi, que és molt comercial com jo, m’agrada que mai té mandra per a les campanyes, que li pots proposar una campanya de vendes i te l’aprova al moment, que sempre el tens al costat. Té el seu caràcter, que consti, però té molta visió de la feina. Recordo coses que em plantejava ell al principi, quan jo era molt jove perquè vaig començar aquí amb 21 anys, i al·lucino perquè s’han anat complint. Ell marcava unes fites i uns plans en un paper, t’explicava el seu plantejament o les seves previsions de creixement i tot s’acabava complint. Tot allò que ell ha somiat a la seva empresa, ho ha complert i és fruit de la seva forma de ser.