A la part superior del vídeo podreu seleccionar la proposta que vulgueu veure en cada moment.



Llistat amb els vídeos dels projectes candidats als Premis Empresa Tarragona Impulsa 2016.

Podeu votar del 14 al 20 de novembre aquells que més us agradin fent un 'like' (m'agrada) a la seguent llista de YouTube.---> https://www.youtube.com/playlist?list=PLf6RMiBABIKrY1PJmj1bYoCdygLwjfXhg Enguany dues categories encapçalant el nom de cada proposta: 'Empresa Constituïda' per una banda i 'Projecte Empresa' per l'altra.L'entrega de premis tindrà lloc l'1 de desembre.