Cuidados de la piel en primavera

La alimentación adecuada

Consejos para cuidar la piel

Con el cambio de estación nuestra piel necesita una serie de cuidados especiales acordes con las nuevas condiciones del clima. La primavera es sinónimo de más horas de luz solar, más tiempo al aire libre y más componentes alérgenos en el ambiente. Las ganas por salir a disfrutar nos inundan. Sin embargo, debemos aprender a cuidarnos del sol con la debida precaución.Nuestra piel se nutre y crea su barrera protectora gracias a los componentes que se esconden tras una buena alimentación. Come sano y basa tu dieta en frutas y verduras ricos en carotenoides.Elige además alimentos antioxidantes como las uvas, los kiwis, las naranjas, los cereales, las legumbres, etc. Gracias a ellos tu piel se mantendrá perfectamente sana. Por último, no olvides estar siempre hidratado. Bebe mucha agua para que tu piel no se resienta.El paso del invierno deja nuestra piel más seca de lo habitual. Lo primero que los especialistas aconsejan para afrontar la nueva estación primaveral es hidratar el rostro con cremas hidratantes que contengan glicerina, propilén-glicol, urea o lactato sódico. Si tu piel es atópica consulta en tu farmacia online aquellos productos que son más adecuados para ti.Es un error muy común no proteger la piel de los rayos solares pensando que el sol durante esta época no es tan dañino como en verano. Los expertos recomiendan usar siempre protección total en el rostro para evitar quemaduras y manchas solares. Durante la primavera tienes que usar un factor mínimo de protección 15. Pero si vas a pasar mucho tiempo al aire libre lo mejor es la protección total.Finalmente, si tu piel es demasiado clara deberás extremar las precauciones e incluso visitar al dermatólogo de forma periódica para que revise cualquier mancha o lunar.