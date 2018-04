Cómo dejar de fumar por medio del vapeo

Has probado de todo parches, chicles de nicotina, terapia... Y nada te ha servido para terminar con ese vicio que te está matando. Hoy queremos hablarte de un método que ha ayudado a millones de personas en todo el mundo a dejar el tabaco. Se trata del vapeo. Una técnica recomendada por muchos profesionales de la salud como alternativa al hábito de fumar.

Lo primero de todo es confiar en el método a pesar de los falsos mitos que han crecido en torno a él. Los estudios demuestran que no hay indicios de que vapear sea perjudicial para la salud. Si estás decidido a dejar el tabaco te recomendamos que:1. Sustituyas los cigarros tradicionales por los cigarrillos electrónicos. No hace falta que combines su uso. Con los e-cigarros puedes controlar el grado de nicotina que deseas incluir hasta que la reduzcas de manera gradual. Llegará un momento en que vapearás solamente agradables sabores con cero nicotina.2. Elige el modelo de vapeador que más se ajuste a lo que necesitas. No hace falta que te gastes una importante cantidad de dinero en un cigarro electrónico de diseño. Puedes comprar cigarros electrónicos Enspirar . Son económicos, de calidad y sus baterías duran bastante.3. Aprende a vapear para disfrutar más. A diferencia de fumar cuando vapeamos damos caladas más largas, pero más suaves. Tienes que acostumbrarte a dejar de aspirar con fuerza como hacías con los cigarrillos. Este nuevo método te aportará mayor sabor y sensación de saciedad.4. Atrévete a probar nuevos sabores. Una de las ventajas del vapeo es que puedes encontrar líquidos de todos tipo de sabores. Desde afrutados y hasta de bebidas como la cola o el whisky. Experimenta y descubrirás un nuevo mundo que te ayudará a mejorar tu salud.