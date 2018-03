«Amb la nostra manera de tractar els col·lectius hem provocat un canvi en la manera de gestionar la Responsabilitat Civil Professional »

La Carmina Ferré va iniciar la seva trajectòria al món de les assegurances a Constantí. Posteriorment va arribar a Tarragona on Fabroker.eu ha nascut i ha anat creixent. Amb els anys s'ha especialitzat en la Responsabilitat Civil Professional, branca del sector assegurador que considera imprescindible i en la que ella i l'empresa treballen des del tracte de proximitat però amb projecció de futur.

Com recordes els teus inicis a l’empresa i com resumiries la teva trajectòria tots aquests anys?

Em fas anar molts anys enrere, al 1990! Els meus inicis a l’empresa van ser en una petita oficina que teníem a Constantí i que obria a les tardes, de 17 a 22 h. En ser de Constantí, hi tenim un bon grapat de clients, i donàvem servei a la gent del poble en un horari una mica especial que era el més adequat per la gent que treballa fora i tornen tard a casa. Tot i ser una oficina petita, aquella va ser una bona escola, ja que estava tota sola i havia de fer tots els papers de l’auca.

Més tard, quan ja vaig tenir el carnet de conduir, vam tancar aquella oficina i vaig venir a la de Tarragona, on he passat per gairebé totes les taules i departaments: recepció i producció, gestió de cartera, comptabilitat i una tasca, que va començar per prendre’m només unes hores a la setmana, finalment s’ha convertit en la meva dedicació total: la Responsabilitat Civil Professional.



Quins van ser els vostres orígens en RCP? Per on vau començar?

La nostra especialització en la Responsabilitat Civil Professional va iniciar-se cap al 1997 amb la signatura de la pòlissa col·lectiva de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona. Jo no en sabia gran cosa de Responsabilitat Civil, però em vaig fer càrrec de la gestió integral de la pòlissa (la més gran de la corredoria aleshores) i, durant un temps, un dissabte al mes el Jordi em feia formació específica d’aquesta branca asseguradora i anàvem tractant els expedients de sinistre un a un, així com també la gestió de les altes, baixes i cobrament de la pòlissa.

Al cap d’uns anys vam signar les pòlisses dels Col·legis de Graduats Socials de Castelló, València, Alacant, País Basc, Navarra, Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, Madrid, Sevilla, etc. Així que vaig haver de deixar les altres tasques que feia a Fabroker i dedicar-me en exclusiva als col·lectius de Responsabilitat Civil Professional.



Què suposa aquest tasca i quines consultes resoleu majoritàriament?

Les pòlisses col·lectives es gestionen d’una manera diferent a les individuals perquè són pòlisses importants amb cobertures específiques que permeten al corredor fer una feina que comptades vegades pot fer: la de redactar una pòlissa des del primer article fins al darrer. Fabroker té les “seves” pòlisses de Responsabilitat Civil, i les companyies les adopten com a pròpies. Però aquesta no és una tasca senzilla perquè cada col·lectiu professional té unes especificitats i el corredor les ha de captar i saber plasmar a la pòlissa.

La signatura d’una pòlissa d’aquesta envergadura significa, doncs, moltes visites al col·legi en qüestió (tingui la seu a l’indret de l’Estat que sigui) que s’hauran de mantenir amb una periodicitat semestral mentre gestionis la pòlissa.

La majoria de consultes que rebem són de part dels assegurats que requereixen d’una atenció individualitzada i que Fabroker els ofereix. Gairebé sempre són dubtes al voltant de l’abast de la pòlissa, si tenen o no responsabilitat en alguna reclamació que han rebut i els tràmits per gestionar l’expedient de sinistre si se’n consideren responsables.



Fabroker.eu és un referent a nivell estatal en Responsabilitat Civil Professional (RCP) perquè fa anys que treballa en aquest camp. Parla’ns del paper que juga la vostra empresa en RCP.

Penso que la nostra manera de tractar els col·lectius ha provocat un canvi en la manera com es gestionaven a nivell estatal, i hem forçat a tot aquell professional assegurador que vulgui vendre RCP, que ho hagi de fer amb un nivell de qualitat molt superior a com es feia fins fa uns anys. La nostra és una projecció de futur, però amb una manera de fer artesanal que s’aprofita de les noves tecnologies, però no oblida el tracte personal i proper que es requereix. Som un referent en la RCP perquè tenim una manera de fer que ha creat escola i tenim molts ulls fixant-se en com fem les coses. Abans et comentava que tenim pòlisses pròpies, doncs bé, més d’un ha copiat aquestes pòlisses que van sortir de casa. Aquesta és una motivació que ens empeny a millorar dia a dia, tots sabem que la competència és necessària i estimulant.



Tu que ets un Àngel de Jordi, parla’ns d’ell. Com és el Jordi, CEO de Faboker.eu?

Professionalment parlant, el Jordi és com aquell exemple tan conegut del noi que ha començat treballant de grum en un hotel i ha acabant sent-ne el propietari, o l’aprenent de sastre que ha arribat a tenir un gran imperi en el món de la moda. Fets com aquests són bastant excepcionals, però gens casuals. La visió empresarial d’aquells nois i la capacitat d’aprenentatge i creixement a través del dia a dia, els ha dut al lloc on són. La trajectòria professional del Jordi s’hi assimila molt. Va començar de comercial a Mapfre i ben aviat va tenir clares les seves aspiracions, ha sabut envoltar-se d’un bon equip que millora i complementa les seves virtuts i fa de contrapès als seus defectes, que tots en tenim d’això.