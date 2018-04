«Amb Fabroker.eu, el concessionari acaba sent un molt bon amic del client que s'ha comprat el vehicle»

La Teresa Manresa va començar a treballar en una petita corredoria que, finalment, va acabar formant part de Fabroker.eu. Després de deu anys en aquella primera experiència, ara en porta uns altres quinze a Fabroker.eu on és la responsable d'auto dealers. Segons la Teresa, oferir al client només aquells productes que tinguin les màximes garanties és fonamental.

Amb vint-i-cinc anys d’experiència al món de les assegurances, com definiries la teva trajectòria?

Vaig començar de zero, sense saber ni què era una assegurança en una empresa molt petita i un cap, l’Ignasi Vendrell, que tenia i té molta cura dels clients, que els mimava molt de manera particular i amb un tracte molt personalitzat. Ell em va instruir en els meus inicis i vaig aprendre què era una assegurança, un sinistre o tots aquells paràmetres que es mouen en aquest sector. Amb la incorporació d’aquella empresa a Ferré i Associats corredoria d’assegurances, vaig arribar al que avui és Fabroker de la mà de l’Ignasi. Aquí vaig començar amb tasques d’atenció al client, i he de dir que sempre he estat bé perquè aquesta és una empresa amb moltes persones que hem tingut sempre molt feeling. M’han ajudat des del primer moment, explicant-me la forma de treballar, la visió i missió empresarial, i això ha fet sempre molt fàcil la meva integració.



Ara, com a persona que coneix el sector assegurador, com definiries Fabroker.eu?

Partint de la base que vaig sortir d’una empresa petita i vaig arribar aquí, per a mi Fabroker.eu és una multinacional, és una empresa que s’ha fet gran i més gran. Recordo que, fa uns anys, quan celebràvem aniversaris els fèiem a la sala de juntes perquè érem vuit o deu persones. Ara és impossible, perquè l’empresa ha crescut molt i tenim diferents seus. Amb totes les companyes hi ha una molt bona relació, però amb moltes d’elles ha de ser per telèfon perquè no ens podem veure gaire sovint.



Ets la responsable d’auto dealers, els concessionaris de cotxes. Explica’ns quina missió tens, què fas en el teu dia a dia?

El d’auto dealers no és un departament fàcil de portar perquè tens molts caps. Pel fet que cada concessió té la seva forma de treballar, has de conèixer les seves necessitats específiques i has de visitar-los per saber si tenen dubtes o consultes concretes. El tracte personalitzat, de tu a tu, és essencial. Tenim una companya que està físicament a la Ford, i un company que està a Vilafranca del Penedès, però jo vaig personalment a visitar-los per fer-ne el màxim seguiment, recorro gairebé tota la província i el sud de Barcelona. Podríem dir que la meva funció és controlar aquest departament i fer-lo créixer amb la màxima d’un bon servei al client.



Quin tipus de producte oferiu des de Fabroker.eu per aquest sector concret?

El nostre producte és una molt bona assegurança ben coordinada amb la post venda. Nosaltres treballem amb les companyies de millor referència. Quan jo et venc una pòlissa sé que el producte que hi ha darrere és un producte de molta qualitat. La base, a més de tenir un bon producte, és tenir un bon preu i oferir la garantia que si el client té cap problema, l’hi solucionaràs amb agilitat i professionalitat.

Al client, primer li fas una pòlissa perquè s’ha comprat un cotxe. Li fas un bon preu i li dones un bon producte i una bona atenció. Aleshores, el client està tranquil perquè sap que pot anar al mateix concessionari a portar el seu sinistre, a arreglar el cotxe, a fer les revisions, de manera que fas que tingui allí mateix una mena d’oficina on se li solucioni tot. Amb Fabroker.eu, el concessionari acaba sent un molt bon amic del client que s’ha comprat el vehicle.



Entre altres funcions, tens al teu càrrec la gestió d’empreses molt importants com Arrossaires del Delta de l’Ebre. Què ens pots dir d’aquesta empresa?

Aquesta és una aventura que va començar fa set anys i de la qual em sento molt orgullosa. Va venir el Lluís Dalmau per comentar-me que hi havia aquesta empresa, Arrossaires del Delta de l’Ebre, que porten marques com arrossos Nomen o Bayo i que tenen dues seccions de crèdit. En aquest punt, vam començar a parlar amb ells i recordo que jo anava dos dies a la setmana a les terres de l’Ebre a visitar-los. Amb el pas del temps ens hem guanyat la seva confiança i, a poc a poc, hem començat a ser grans oferint els nostres serveis a tots els seus socis –perquè ells no en tenen de clients; són socis- de manera que ara mateix sóc l’enllaç de Fabroker.eu amb Arrossaires del Delta de l’Ebre.

Set anys després, encara fem pòlisses cada mes i, el més important, encara tenim il·lusió per continuar creixent. Per tant, diguem que aquella aventura que comentava ha sortit molt bé.



Teresa, ets un Àngel de Jordi. Parla’ns d’ell. Com és el Jordi, CEO de Fabroker.eu?

El Jordi és una persona que s’ha fet a si mateix. Va començar fent assegurances a porta freda, com sempre ha explicat ell mateix, fent moltes visites a la Part Alta i El Serrallo i fent moltes pòlisses d’incendi. Va començar a Mapfre, després va obrir una oficina petita a Constantí i mira on és ara. El Jordi es reinventa, no para de créixer professionalment. Té una visió i comença a treballar per fer-la realitat, i veus que es manté fidel a aquella idea i se’n surt, sempre se’n surt!. També penso que té un gran equip al darrere que li funciona i que està molt compromès amb l’empresa. Podem dir que és un visionari.