La Via T i el CNL entreguen els premis del concurs 'Per Sant Jordi, remenem paraules'

L’acte de lliurament va tenir lloc el passat 27 d’abril al Monument als Castellers de la Rambla Nova

Actualitzada 02/05/2018 a les 10:05

La Via T i el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Tarragona ja han entregat els premis del concurs Per Sant Jordi, remenem paraules. El joc lingüístic ha consistit en una gimcana a 30 botigues de Tarragona, que han posat a l’aparador un cartell amb una frase feta i 3 opcions de resultat. Les butlletes de participació tenien 30 espais per marcar la solució correcta. Hi han participat 200 persones i 160 han encertat tots els resultats dels refranys.L’acte de lliurament dels guardons es va fer el passat 27 d’abril al Monument als Castellers de la Rambla Nova. Les guanyadores del concurs han estat Dolors Sala, Rosa Brosa i M. Carmen Calvo, a qui van fer l’entrega de premis el president del Centre, Santi Pallàs, i la dinamitzadora de la Via T, Judit Sentís. Els premis van consistir en lots de llibres de les llibreries Adserà, la Rambla i la Capona, un roser cedit per Flors Esther i vals de compra de 60 euros de la Via T.