Els amants del surf podran gaudir d'una gran onada artificial a Barcelona

El projecte Wavegarden crearà una llacuna artificial per practicar surf al 2018 a Montgat

Actualitzada 08/02/2017 a les 11:24

<!--cke_bookmark_565S--><!--cke_bookmark_565E-->

El projecte Wavegarden té previst crear a Montgat una onada artificial al 2018. Els practicants del surf podran gaudir d’un equipament amb 48.5000 m² i una gran llacuna artificial de 15.000 m², la qual tindrà una capacitat per a 108 surfistes a l'hora.Els clients tindran la oportunitat d’aprendre a surfejar oferint un servei d’escola de surf. També oferirà lloguer del material, botigues, cafeteria, restaurant, una sala polivalent, competicions de surf i esdeveniments corporatius. L’espai será de lliure accés, per tant, només será obligatori el pagament quan s’utilitzi la llacuna.El projecte, que té un pressupost de 10 milions d'euros, oferirà feina a una cinquantena de persones. La seva localització serà al Pla de Montgat, uns terrenys de la Fundació Montcelimar, adscrita a la Universitat de Barcelona (UB). Per aquest motiu, està previst que els veïns de Montgat i els estudiants de la UB tinguin descomptes.Aprofitant que el surf será un esport olímpic a Tòquio 2018, els impulsors del projecte Pau Serracanta, Felip Verge i Elena Subias, tenen l’objectiu de finalitzar les instal·lacions a la primavera del 2018. Barcelona serà la tercera ciutat amb una onada artificial del món, per sota de Snowdonia (Gal·les) i a Texas (EUA).Un exemple de com seran les instal·lacions:

Teaser Wavegarden June 2013 from wavegarden on Vimeo.