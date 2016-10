Alumnes d'un postgrau d'arquitectura hospitalària visiten el Sant Joan

Els arquitectes van conèixer els processos que intervenen en el disseny i la construcció dels centres hospitalaris moderns

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus va rebre el passat divendres la visita de catorze alumnes del postgrau 'LA(H)B. Laboratori d’Arquitectura Hospitalària a Barcelona: L’arquitectura de l’Hospital del segle XXI', dirigit per l’arquitecte Mario Corea i acreditat per la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.



Els alumnes són arquitectes i arquitectes tècnics provinents del Brasil, l’Equador, Nicaragua, l’Argentina i l’estat Espanyol i van visitar l’hospital per conèixer els processos que intervenen en el disseny i la construcció dels centres hospitalaris moderns.