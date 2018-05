Els arrestats passaran a disposició judicial en les pròximes hores

Actualitzada 13/05/2018 a les 17:31

La Policia Local d'Amposta ha detingut aquest diumenge al matí tres persones per tràfic de drogues. Els arrestats duien 27 dosis de cocaïna preparades per ser venudes i un embolcall amb droga que encara no havia estat manipulada. Els individus han estat enxampats a la carretera T-344 al punt quilomètric 3,3 cap a les 10.50 hores. Segons fonts policials, es dirigien a una finca que fan servir de punt de venda de substàncies estupefaents. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec dels tres detinguts, que passaran a disposició judicial en les pròximes hores.