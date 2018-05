Tres morts en un accident d'avioneta

L'aeronau s'havia enlairat des de Portugal

Actualitzada 12/05/2018 a les 18:51

Els Bombers han rebut un avís per incendi d’un vehicle poc abans de les quatre de la tarda al punt quilomètric 9,5 de la carretera T-2237, dins el terme de Flix. En arribar al lloc de l’incident, les cinc dotacions de bombers que s’han destinat han comprovat que es tractava d’una avioneta que s’havia estavellat just al costat de la via.A l’interior de l’aparell s’han trobat els cossos sense vida de tres persones. L’avioneta, segons Aena, havia sortit de l’aeroport de Tires/Cascais, a Portugal, amb destinació Reus. Un dels cossos ha quedat totalment calcinat a causa de l’incendi que s’ha produït amb l’impacte de l’avioneta. A més, el foc també ha acabat cremant 150 metres quadrats de matolls, un incendi que ha quedat ràpidament extingit. La nacionalitat de les víctimes encara no ha estat confirmada per cap servei d'emergències.Les causes de l’accident encara no estan determinades. A banda de les cinc dotacions de bombers, també s’han activat diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra i Policia Local per realitzar tasques de seguretat i control. A més, tècnics de la comissió estatal d’investigació d’accidents d’aviació civil també s’han desplaçat fins al lloc del sinistres per esclarir els fets.Seguint el protocol, la Direcció General de Protecció Civil ha activat en fase d’Alerta el Pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya, AEROCAT, en previsió de què es presentés alguna dificultat a l’hora de gestionar la situació d’emergència.