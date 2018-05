Tortosa tindrà dos freqüències més de tren per sentit amb la doble via en marxa i connexions amb el TGV i l'aeroport

El temps de viatge fins a Tarragona i Barcelona es reduirà deu minuts i hi haurà quatre semi-ràpids per arribar a Barcelona en menys de dues hores

Actualitzada 11/05/2018 a les 12:46

Les freqüències de trens entre Tortosa i Barcelona incrementaran de 10 a 12 i es reduirà el temps mitjà de viatge per anar des de la capital ebrenca a la capital catalana. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha avançat la nova organització ferroviària que el Departament de Territori preveu desplegarà l'R-16, un cop es posi en marxa la doble via entre Vandellòs i Tarragona (previst per a la tardor, segons la darrera promesa del Ministeri de Foment). Hi haurà 8 trens per sentit que aniran de Tortosa a Tarragona i Barcelona i que, per primer cop, connectaran amb l'enllaç de l'aeroport a l'estació del Prat de Llobregat. També hi haurà 4 trens per sentit, semi-ràpids (Alvia), que no passaran per Tarragona ciutat, però tindran parada a l'estació de l'AVE de la Secuita i Perafort. El temps de viatge dels trens que passaran per Tarragona escurçarà 10 minuts la durada mitjana actual (2 hores i 25 minuts), i els semi-ràpids uniran Tortosa i Barcelona en 1 hora i 48 minuts.L'actual línia R-16 passarà a tenir dos trajectes paral·lels quan es posi en marxa la doble via entre Vandellòs i Tarragona. Com ha explicat a l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, el Secretari de Mobilitat, Ricard Font, en una reunió aquest dijous, les Terres de l'Ebre tindran per primera vegada connexió ferroviària amb l'aeroport i amb l'estació del Tren de Gran Velocitat (TGV) del Camp de Tarragona (a la qual només s'hi pot connectar ara, des de l'Ebre, amb vehicle privat). A més a més, es reduirà la durada mitjana dels viatges, entre 10 i 37 minuts, segons el recorregut.Per altra banda, Roigé ha reclamat a l'estat espanyol que amb la posada en marxa de la nova infraestructura ferroviària mantingui les parades que fan actualment 4 Euromed (que connecten amb Barcelona amb 1 hores 53 minuts) i 6 Talgos a l'estació de l'Aldea. La Generalitat paga 2,1 milions d'euros per equiparar provisionalment el preu del Bitllet de l'Eruomed al Regional de l'R-16, mentre no acabi l'obra de la doble via. A més de mantenir aquest servei al preu corresponent, s'insisteix des de Tortosa que s'habiliti poder viatjar cap al País Valencià des de l'Aldea amb aquests trens Euromed (actualment s'ha d'adquirir un bitllet com si es viatgés des de Tarragona).L'alcaldessa ha avançat que la Taula de Mobilitat està treballant en una proposta d'horaris per aquesta nova combinació de freqüències i modalitats de trens, amb franges horàries que intentaran alternar els trens més ràpids amb els més lents. Roigé també ha apuntat que els preus no s'han de veure afectats per aquesta reducció dels temps de viatge.