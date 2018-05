Ha estat traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta a Tortosa

Actualitzada 10/05/2018 a les 19:15

Una persona ha resultat ferida en un xoc frontal que ha tingut lloc aquesta tarda a la carretera N-340, al seu pas per l'Ampolla. En l'accident, que s'ha produït a les 18.22 hores, s'han vist implicats dos camions. Un dels conductors ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Com a conseqüència de la topada, han tallat la via al punt quilomètric 1.097, però a hores d'ara ja s'ha habilitat un pas alternatiu.Al lloc del fets, hi han acudit quatre dotacions de Bombers, una ambulància del SEM i quatre patrulles de Mossos d'Esquadra.