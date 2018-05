Presó provisional sense fiança per al rapitenc acusat de disparar a dos homes a Alpicat

L'acusen d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa i d'un delicte de tinença il·lícita d'armes

Actualitzada 10/05/2018 a les 18:23

El jutge ha ordenat presó provisional sense fiança per l'acusat de disparar a dos homes que li reclamaven diners, aquest dimarts a Alpicat (Segrià). Ho ha decidit per la gravetat dels fets ja que l'acusen d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa i d'un delicte de tinença il·lícita d'armes ja que al registre de la Guàrdia Civil no consta que el detingut tingui permís d'armes. M. F. M., veí de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), de 34 anys i nacionalitat espanyola, ha passat a disposició judicial aquest dijous al jutjat de guàrdia de Lleida i ha declarat que els dos homes el van agredir i que ell va disparar un tret a terra perquè marxessin però que se li van tirar a sobre i que si hi va haver més trets deurien ser durant el forcejament. Un dels homes a qui va apuntar, però, ha assegurat que el detingut el va encanonar i el va disparar a prop de la cara. Segons l'informe policial, els agents van trobar tres casquets de bala a terra i una bala sense detonar, totes de 9 mil·límetres. La presumpta pistola amb què s'haurien disparat els trets la van trobar a la perruqueria de la dona del detingut, davant de la qual van tenir lloc els fets, dimarts, minuts abans de les set de la tarda.Segons l'informe dels Mossos d'Esquadra, el detingut va disparar almenys dos trets contra els dos homes, un dels quals li reclamava diners perquè es va sentir estafat pel detingut amb la venda d'un cotxe.Un dels agredits va declarar que va baixar del cotxe per anar a parlar amb el detingut i que aquest va treure una pistola del maleter del seu cotxe, el va apuntar i el va disparar dues vegades, una cap al terra a prop de la cama i l'altre a prop de la cara, sense que l'arribés a tocar. En la declaració explica que finalment li va aconseguir treure la pistola i que, amb l'ajuda d'un amic que l'acompanyava i del pare del detingut, que els van separar, van marxar del lloc en cotxe.L'acusat no va voler declarar als Mossos d'Esquadra quan va ser dut a comissaria. En el moment de la detenció, l'acusat duia la cara ensangonada. Té antecedents per altres fets i ha estat detingut almenys sis vegades.