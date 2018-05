Un camió bolca en un accident a l'N340 a Alcanar

La cisterna del vehicle pesant ha quedat afectada i part de la càrrega s'ha vessat

Actualitzada 09/05/2018 a les 21:58

Un camió ha bolcat després de topar amb un turisme a l'N340 a Alcanar, al punt quilomètric 1.066. En l'accident, que s'ha produït a les 21.19 hores, el camió ha bolcat i part de la seva cisterna ha quedat danyada. El vehicle pesant transportava olis vegetals i amb l'incident part de la càrrega s'ha vessat.Al lloc dels fets, s'hi han desplaçat quatre dotacions de Bombers de la Generalitat. L'empresa del camió està gestionant el transvasament de la resta de la càrrega de la cisterna. Es desconeix si hi ha ferits. La via ha quedat tallada en els dos sentits.L'accident es produeix 24 hores després del que hi va haver ahir dimarts, al punt quilomètric 1.067. En aquest, un home de 47 anys, Dámaso Ruiz, va morir després que bolqués el seu cotxe a la mateixa via. Tot i que, va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII, no es va poder fer res per salvar la seva vida.