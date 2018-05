El projecte d'Olga Felip i Josep Camps és l'escollit per urbanitzar i museïtzar la plaça de la catedral de Tortosa

La proposta d'aquests joves arquitectes divideix l'espai dos nivells per convertir-lo en mirador cap al riu Ebre i en porta d'entrada al casc antic

Actualitzada 09/05/2018 a les 15:32

El projecte d'Olga Felip i Josep Camps Arquitecturia ha estat l'escollit per urbanitzar i museïtzar la plaça de la catedral de Tortosa. La proposta dels joves arquitectes, que ja acumulen diversos projectes destacats a la capital ebrenca, divideix l'espai en dos nivells. Per una banda, les actuals escales de la façana de la catedral tindran continuïtat amb una gran plaça davantera que connectarà amb tot l'entorn de la basílica i la plaça posterior de l'Absis. La plaça estarà elevada gairebé tres metres sobre l'avinguda Felip Pedrell, amb parets de vidre que mostraran una part de les restes arqueològiques que s'han trobat al solar, que es museïtzaran dins del projecte, i que es podran visitar a través d'un accés lateral de la nova plaça. Com ha destacat l'arquitecte tortosí Josep Camps, han volgut diferenciar l'intramurs i l'obertura a l'Ebre per «mantenir l'eix ciutat-riu». El projecte s'ha de redactar en quatre setmanes i es preveu que les obres puguin començar a l'estiu.La intervenció guanyadora repensa la plaça de la catedral de Tortosa com un espai per a múltiples escenaris i esdeveniments i per ser, a la vegada, «un mirador i un balcó» cap a l'Ebre, un espai per encabir «allò quotidià amb la monumentalitat de la Seu i el riu». «S'ha treballat amb estrats com històrics, geogràfics o paisatgístics, amb la catedral, la ciutat i el riu. Aquesta relació entre ciutat i riu, en aquest indret on és manifesta en tanta intensitat i ho ha fet al llarg de la història, mereixia una certa atenció», ha explicat Josep Camps, un dels arquitectes artífexs.La plaça cobrirà les restes arqueològiques però es faran visitables i es podran entreveure des del pas per l'avinguda Felip Pedrell. Aquest carrer tindrà un tram d'elevació per unir-lo amb la vorera i facilitar la mobilitat dels visitants i vianants i per tant suposarà una pacificació dels vehicles que hi transiten. És inevitable mantenir-hi el pas de trànsit rodat perquè és una via d'accés als municipis al barri de Remolins i als pobles de Bítem i Tivenys.L'adjudicació del projecte executiu i direcció d'obres es farà per un import de 74.050 euros (IVA inclòs), i l'equip d'arquitectes tindran quatre setmanes per enllestir-ho a partir de la signatura del contracte que es farà la setmana vinent. La licitació d'obres està prevista al llarg de l'estiu, com l'inici de les mateixes, que ja estaran totalment en marxa a la tardor.Camps Felip Arquitecturia és un equip jove d'arquitectes amb seu a Girona. Han treballat a Tortosa amb obres com la plaça de l'Absis de la catedral, el centre cívic de Ferreries, la piscina de Jesús, o la direcció del Palau de Justícia. També són responsables dels Jutjats Balaguer o del districte cultural al Parc Olímpic de Londres. L'any 2012 van representar Catalunya a l'exposició 'Architectural Rowers' de la Biennal d'Art de Venècia. L'any 2013, el tortosí Josep Camps va ser reconegut com a l'arquitecte jove de l'any pel disseny d'edificis, i Olga Felip va ser guardonada pel Diari d'Arquitectes com la Dona Emergent en Arquitectura.