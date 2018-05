Els fets van tenir lloc a Alpicat, al Segrià

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts al vespre un veí de Sant Carles de la Ràpita, de 34 anys i nacionalitat espanyola, que va disparar diversos trets intimidatoris amb una pistola en mig d'una discussió econòmica que va tenir lloc al carrer Lleida d'Alpicat (Segrià). Segons les primeres investigacions, dos homes haurien anat a trobar el detingut per reclamar-li diners i aquest hauria respost disparant a l'aire. A causa dels trets, els dos homes van fugir amb un vehicle que més tard va ser interceptat pels Mossos. Els agents els van prendre declaració i els van deixar marxar. No hi va haver ferits i la investigació segueix oberta.