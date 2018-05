Excarceren el conductor d'un cotxe després de bolcar a l'N-340 a Alcanar

A causa de l'accident, hi ha un carril tallat i es dóna pas alternatiu

Actualitzada 08/05/2018 a les 09:23

Els Bombers de la Generalitat han hagut d'excarcerar el conductor d'un turisme, aquest dimarts al matí, després que el vehicle hagi bolcat a la N-340 a l'alçada d'Alcanar. L'afectat, únic ocupant del turisme, ha resultat ferit, tot i que en aquests moments es desconeix quin és el seu estat.L'accident s'ha produït a les 7.46h a l'alçada del punt quilomètric 1.067,5 de la N-340, al municipi d'Alcanar, on un cotxe ha bolcat per causes que es desconeixen. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat un total de quatre dotacions dels Bombers, que han hagut d'excarcerar el conductor i únic ocupant del vehicle, que havia quedat atrapat. Fins al lloc també s'hi han traslladat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del SEM. En aquests moments es desconeix l'estat en què es troba la persona afectada.Pel que fa a l'afectació viària, a causa de l'accident s'ha tallat un carril i és dóna pas alternatiu per l'altre. Hi ha retencions en ambdós sentits.