El conductor mort a Alcanar era el mossèn «perico» Dámaso Ruiz

Actualitzada 08/05/2018 a les 20:15

Els clubs esportius som la nostra gent perquè en ella hi ha el millor de nosaltres: el sentiment i la passió més orgullosa. El pare Dámaso n'era un gran exemple, des del gol sud de Sarrià fins avui, que ha marxat al cel blanc-i-blau.



¡Hasta siempre, carismático perico! DEP

La víctima mortal de l'accident que s'ha produït aquest dimarts al matí a l'N-340 a Alcanar corresponia al mossèn Dámaso Ruiz. El sacerdot era conegut per ser un gran seguidor del Real Club Deportivo Español i se'l coneixia com «Dámaso Perico», tal com ha apuntat el digital Aguaita.Ruiz era de Barcelona però actualment, era el vicari de l’església de Sant Bertomeu de Benicarló. Durant els últims anys, també havia estat mossèn de diverses parròquies de les Terres de l'Ebre.El club perico ha publicat un missatge a través del seu Twitter lamentant el seu traspàs.L'accident s'ha produït a les 7.46h a l'alçada del punt quilomètric 1.067,5, al municipi d'Alcanar, on un cotxe ha bolcat per causes que es desconeixen. Quatre dotacions dels Bombers han treballat per excarcerar el conductor i únic ocupant del vehicle, que havia quedat atrapat. Els serveis sanitaris han evacuat el ferit a l'hospital Joan XIII en estat crític, però finalment ha mort.