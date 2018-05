Tortosa implantarà una aplicació per pagar el parquímetre de la zona blava des del telèfon mòbil

L'alcaldessa fa una crida a la participació en els últims dies per poder votar als pressupostos participatius

Actualitzada 07/05/2018 a les 13:11

L'Ajuntament de Tortosa implantarà una aplicació per a telèfons mòbils que permetrà el pagament del parquímetre de la zona blava de la ciutat a través dels aparells. Com ha destacat l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, l'app comportarà que l'usuari només pagui el temps exacte que ha usat l'aparcament, i no un temps estimat com passa amb el sistema de tiquets.En el ple d'aquest dilluns també es regularà l'estacionament en els punts de càrrega elèctrica i s'establirà un límit de dues hores d'aparcament. Roigé ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a votar en els segons pressupostos participatius de la ciutat, quan queden pocs dies hàbils per poder-ho fer. Les votacions es poden fer online i en dependències municipals fins divendres.En el ple ordinari del mes de maig, el consistori passarà a aprovació les factures extrajudicials, que «han quedat al calaix» i no pogut ser entrades en l'exercici de 2017 i passaran a comptabilitzar en l'exercici comptable d'enguany. Roigé ha concretat que es tracta de pagaments per valor de 36.746 euros, una xifra «simbòlica», ha dit, en comparació a les extrajudicials de més d'1 milió d'euros que s'havia arribat a incloure en etapes de governs municipals.