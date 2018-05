Gandesa estrena una nova oficina judicial

L’objectiu és oferir un millor servei del jutjat cap als ciutadans i advocats

Actualitzada 07/05/2018 a les 14:09

Gandesa disposa des d’aquest dilluns d’oficina judicial, una nova manera d’organitzar el treball al jutjat, segons ha informat la delegació del Govern a les Terres de l'Ebre. Es tracta del segon partit judicial a Catalunya amb jutjat únic –és a dir, un sol jutjat de 1a instància i instrucció amb funcions de registre civil i violència contra la Dona (VIDO)– que implanta l’oficina judicial, després de Puigcerdà. Segons la delegació del Govern, aquesta nova manera de treballar permetrà donar una millor resposta i atenció del jutjat cap als ciutadans i els professionals, com els advocats i els procuradors. Per fer front a aquest canvi organitzatiu s’ha ampliat la plantilla amb un nou funcionari i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) ha format tots els treballadors per desenvolupar les noves funcions.Així mateix, per poder posar en marxa l’oficina judicial, un equip d’actuació prèvia ha posat al dia al voltant de 700 procediments civils i ha retornat 163.000 euros al cicle productiu, procedents de les execucions que hi havia en tràmit en aquest jutjat, en un període de sis mesos.La implementació de l’oficina judicial permet impulsar l’expedient judicial electrònic. D’aquesta manera, segons indica la delegació territorial del Govern, es redueix l’ús del paper i es facilita la interconnexió entre els diferents agents jurídics per evitar la duplicitat de tràmits, facilitar l’accés a la informació, i estalviar molèsties innecessàries als ciutadans o professionals en reclamar-los documents que ja figuren en registres públics. L’expedient digital escurçarà temps de resposta en la tramitació total d’un assumpte.L’oficina judicial també fa possible la posada en marxa del sistema de gestió processal, l’e-justícia.cat, que permet la signatura electrònica dels documents, la recepció telemàtica dels escrits, la tramitació guiada, el control de terminis, la incorporació de documents en paper a l’expedient judicial electrònic i la generació automatitzada de l’estadística, entre d’altres.