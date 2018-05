Les obres de la caserna de la Guàrdia Civil de la nuclear d'Ascó parades i sense llicència municipal

L'Ajuntament reforma les normes subsidiàries per regularitzar el terreny no urbanitzable on es fa l'edifici

Actualitzada 04/05/2018 a les 14:43

Les obres de la caserna de la Guàrdia Civil a la nuclear d'Ascó (Ribera d'Ebre) estan parades. L'Ajuntament no ha autoritzat la llicència municipal d'obres perquè el terreny que forma part del sistema general tècnic de producció d'energia, al perímetre dels dos reactors, no és sòl urbanitzable. L'Ajuntament ha modificat les normes subsidiàries del municipi per resoldre la situació però no descarta incoar un expedient sancionador perquè les obres van seguir endavant sense el permís municipal i es van haver d'aturar amb un decret d'alcaldia. La regularització del sòl on es construeix la caserna està pendent de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) que va requerir un informe de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) que ja ha arribat i és favorable. La nova caserna es va començar a construir l'any passat a petició del Ministeri d'Interior perquè la Guàrdia Civil s'encarregui de la seguretat interna de les plantes nuclears. A Ascó s'hi destinaran 35 agents.L'alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, ha explicat que han aprovat provisionalment les normes subsidiàries del municipi perquè es pugui regularitzar l'edifici de la nova caserna de la Guàrdia Civil. Com ha avançat Ràdio Mora d'Ebre, un decret d'alcaldia havia paralitzat les obres perquè es feien en un terreny no urbanitzable, no se'ls va concedir la llicència tot i que s'havia començat a construir sense el permís. Ara la CUTE ha de dictaminat si aprova la modificació urbanística que va quedar pendent en la darrera reunió perquè es requeria un informe de al CHE que ja ha arribat.«Al seu moment l'Ajuntament d'Ascó, quan vam ser sabedors que es volia encabir aquesta instal·lació de la Guàrdia Civil es va procedir, per decret, a paralitzar les obres i incoar l'expedient per la restauració de la legalitat urbanística. No vol dir que sabent que és una edificació legalitzable, l'Ajuntament no prengui altres tipus de mesures com un expedient sancionador», ha assegurat Buixeda.