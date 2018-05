Augmenten a tretze els afectats pel brot de xarampió a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

L'Agència de Salut Pública de Catalunya està pendent de confirmació analítica de quatre casos sospitosos més

Actualitzada 04/05/2018 a les 16:35

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha confirmat dos nous casos de brot de xarampió a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En total, en aquests moments són tretze les persones afectades per aquesta malaltia vírica. També es troben pendents de confirmació quatre casos sospitosos i no es descarta se'n detectin de nous durant els pròxims dies. Segons Salut, set dels tretze afectats treballen al mateix hospital. Les persones que pateixen el brot cursen la malaltia sense complicacions i, fins ara, cap d'elles ha requerit atenció hospitalària. Per als casos confirmats i sospitosos s'han prescrit mesures d'aïllament als seus domicilis fins passar el període de transmissió de la malaltia.Les sospites de xarampió es notifiquen de forma urgent a la subdirecció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública a través de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica per poder actuar de forma precoç aplicant els controls corresponents i limitant l'aparició de casos gràcies a l'adopció de mesures preventives adequades, d'acord amb les directrius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).