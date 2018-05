L'Ajuntament del municipi s'ha fet càrrec de l'animal

Un gos ha estat rescatat a la zona dels Estrets d'Arnes, en no poder baixar per si mateix. Els Agents Rurals han intervingut, ja que al lloc on es trobava hi havia un niu d'àliga de cua barrada, au protegida.Un cop rescatat, l'Ajuntament d'Arnes s'ha fet càrrec de l'animal.