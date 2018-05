Neix la Unió de Plataformes per a l'Alliberament de les Autopistes

Està impulsada per quatre moviments d'arreu de l'Estat espanyol

Actualitzada 03/05/2018 a les 16:21

El moviment veïnal de les Terres de l'Ebre Prou! AP-7 Gratuïta Ja! suma esforços amb altres entitats d'arreu de l'Estat espanyol que lluiten per aconseguir la gratuïtat de les autopistes de peatge amb la creació d'una nova plataforma d'acció unitària. L'anomenada Unió de Plataformes per a l'Alliberament de les Autopistes (UPLA) naix amb l'objectiu d'exigir al govern espanyol que compleixi el compromís originari de donar accés gratuït a aquestes infraestructures viàries un cop han estat amortitzades o finalitzi la concessió. Juntament amb l'entitat ebrenca que reclama l'alliberament de l'AP-7, la UPLA està també impulsada, inicialment, pel moviment AP-1 Libre y Gratuïta ¡Ya! (Burgos), AP-8 Peajerik Ez (País Basc) i la Plataforma Ávila Libre de Peajes. La voluntat és que s'hi incorporin els diversos moviments arreu de l'Estat que exigeixen la supressió dels peatges. Com a tret de sortida, representants dels moviments fundacionals celebraran un acte oficial de presentació i una reunió de treball a Briviesca (Burgos), aquest dissabte. També han convocat, al migdia, un tall reivindicatiu de la carretera N-I amb la participació de les diferents plataformes. Davant d'això, el moviment veïnal ebrenc ha decidit traslladar allí el 192è tall de la N-340 que organitza cada dissabte.La nova plataforma unitària naix de la mà de quatre moviments d'arreu de l'Estat espanyol que reclamen la gratuïtat d'autopistes la concessió de les quals hauria ja d'haver finalitzat o bé està a punt de fer-ho. «Hem contactat amb moltes més plataformes i pròximament se'ns n'uniran més, però hem buscat les que tenen la finalització immediata. Fa temps que anem units però ara anem a visualitzar-ho en una reunió per a definir les estratègies per als pròxims dies i tinguin la seva eficàcia», ha declarat el portaveu del moviment veïnal ebrenc, Llorenç Navarro. Sobre la taula es posaran els possibles contactes a alt nivell que se sol·licitaran per fer arribar la reivindicació d'aixecar les barreres de peatges i possibles protestes o accions reivindicatives en el marc estatal.«Més que res, volem demostrar que estem units en un projecte comú: que les concessions haurien d'haver estar acabades i no ser renovades. Això ens ha afectat. Veiem que el govern espanyol no té la finalitat de donar la gratuïtat, tal i com es va assumir el compromís en el moment quan es van construir, i volen convèncer-nos que el pagament de per vida és la solució. I la solució és que tornin a ser com es va prometre quan es va construir», ha reblat el portaveu veïnal ebrenc, recordant la imposició de la vinyeta per finançar les infraestructures com la gran amenaça soterrada. Reconeix, però, que el moviment per la gratuïtat s'enfronta al relat de «poders econòmics brutals, grans empreses que tenen agafats els partits polítics, sigui en obres de construcció o diners per compensar quan estan condicionades, i no ho acceptem». En aquest context, ha lamentat que, malgrat les diferents manifestacions favorables, «cap partit polític està amb nosaltres» i reclama poder traslladar a la ciutadania informació fidedigna sobre tot allò que es mou al voltant de la reivindicació de l'alliberament dels peatges.La delegació ebrenca que es desplaçarà a Briviesca dissabte participarà en l'acte oficial de presentació de la UPLA, en la reunió de treball prevista i en una xerrada col·loqui que s'han programat al llarg del matí. També en el tall de carretera i manifestació, amb el lema Contra la discriminació, que tindrà lloc a dos quarts d'una a la N-I, a l'altura del punt quilomètric 278. «És un punt de referència que compartim amb els nostres companys. Ens unim i sumem tota la nostra trajectòria. No estem sols, no som quatre, som molts usuaris», remarca Navarro. Per aquest motiu, han decidit que el tall número 192 de la N-340 que havia de tenir lloc aquest dissabte es traslladarà finalment a Burgos.