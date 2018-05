L'Ajuntament d'Amposta demanarà un crèdit de 2,5 MEUR per construir el nou casal de la gent gran

El ple municipal traspassarà a superàvit el finançament de 600.000 euros en obres d'aquest 2018 i destinarà la quantitat alliberada a amortitzar préstecs

Actualitzada 03/05/2018 a les 13:28

El ple de l'Ajuntament d'Amposta té previst aprovar aquest dijous al vespre una operació de crèdit per valor de 2,5 milions d'euros per finançar el projecte i la construcció del nou casal per a la gent gran i centre cívic. L'operació, amb un préstec a quinze anys, permetrà finançar també la urbanització de l'entorn d'un equipament que ha de donar servei als 1.500 socis de l'actual casal, que s'ha quedat petit. El consistori, que ja disposa de l'avantprojecte -que espera adjudicar per un importa entre un 25 i un 30% inferior al de licitació-, preveu edificar 1.300 metres quadrats en dues plantes just entre la caserna dels Mossos d'Esquadra i el nou Centre d'Atenció Primària. La previsió que les obres pugui finalitzar l'últim trimestres de l'any 2019. D'altra banda, el ple també preveu traspassar una partida de 595.000 euros de romanent de tresoreria utilitzada per finançar diverses obres aquest 2018 pugui passar a superàvit per poder finançar-les com a inversions sostenibles, segons el criteri del govern espanyol. Els recursos alliberats s'utilitzaran per amortitzar préstecs.Segons ha detallat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, el govern municipal d'ERC va decidir tirar endavant l'execució de les obres pendent que el govern espanyol publiqués el decret que permet finançar inversions «sostenibles» amb superàvit. Un cop aprovada la norma, el ple aprovarà que aquests 595.000 euros de romanent de tresoreria utilitzats puguin passar a superàvit i, així, el consistori evitarà trencar la regla de la despesa. Les obres que es financen amb aquests recursos són treballs de millora del clavegueram -150.000 euros-, la segona fase dels col·lectors pluvials del carrer Tarragona -100.000 euros-, reparació de camins aquest 2018 -150.000 euros-, una última part de la segona fase de l'enllumenat –75.000 euros- així com adequacions i millores en centres educatius -120.000 euros-.El regidor d'Hisenda, Tomàs Bertomeu, ha remarcat que l'endeutament del consistori se situa en aquests moments al voltant del 36% -respecte el 65% a l'inici de mandat- i uns 8,8 milions d'euros en total. El consistori, en aquests moments, paga les factures en un termini d'entre vuit i deu dies.