L’home no tenia autorització de mariscador

Actualitzada 03/05/2018 a les 14:40

Agents del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil han intervingut 80 exemplars de cargol marí que s’havien extret il·legalment de la zona costanera de la badia dels Alfacs, al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita (Montsià). A més, han denunciat la persona responsable de l’extracció i han retornat les espècies capturades al seu hàbitat natural. Els fets es van produir divendres passat quan els agents van sorprendre una persona a la platja del Trabucador que es trobava capturant cargols de l’espècie ‘Hexaplex trunculus’, amb material específic per a aquesta pràctica. En ser preguntat pels agents, l’home es va posar nerviós i va manifestar que no duia l’autorització de mariscador pel tipus de roba que duia. Finalment, va reconèixer que no en disposa i els efectius del Seprona van aixecar una acta de denúncia per infracció de la Llei 2/2010 de pesca marítima.