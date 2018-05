Rescaten a un home de 71 anys que havia caigut al riu Ebre a Benifallet

Presentava símptomes de deshidratació i ha estat traslladat a l'hospital Verge de la Cinta

Una persona ha estat rescatada al riu Ebre a l'altura de Benifallet, aquesta tarda, a les 16.41 hores. L'home hauria pujat al seu vaixell però no ha aconseguit arrencar el motor, i com a conseqüència, ha començat a tirar riu avall. Els Bombers de la Generalitat han desplegat els seus efectius tant per aigua com per terra fins, ja que al principi l'avís era que l'home de 71 anys havia caigut a l'aigua. El tripulant de 71 anys ha estat localitzat a les 17.54 hores, conscient i amb símptomes de deshidratació.Al lloc de l'incident han acudit les embarcacions de Bombers de Móra d'Ebre i Tortosa, dues dotacions d'Amposta i Tortosa i un vehicle de comandament. El SEM ha anat amb una ambulància i l'ha traslladat a l'hospital Verge de la Cinta.