La fira del llibre ebrenc estrena ubicació i amplia la durada en la celebració de la seva 15a edició

La Batalla de l'Ebre i la Guerra Civil protagonitzen els dos grans espectacles amb ADN ebrenc que debutaran a Litterarum

Actualitzada 02/05/2018 a les 13:20

La fira del llibre ebrenc, germana gran i llavor del Litterarum -la fira d'espectacles literaris de Catalunya-, compleix 15 anys. Per celebrar-ho canviarà d'ubicació i instal·larà la gran llibreria unificada amb 2.000 títols de temàtica ebrenca a la cèntrica Plaça de Dalt de Móra d'Ebre. L'objectiu és apropar-se a la gent, als serveis de la capital riberenca i crear un circuit que unirà els espais de representació del Litterarum i la mostra llibres. També s'amplia la seva durada a quatre dies, per poder encabir activitats escolars en la programació. Per altra banda, la literatura ebrenca també es farà sentir en el Litterarum amb destacats espectacles d'autors o temàtica ebrenca. Enguany el 80 aniversari de la Batalla de l'Ebre i la Guerra Civil protagonitzaran dos noves representacions: la nova creació de la companyia de Valer Gisbert, Vestigis 2.0 amb una primera part al Poble Vell de Corbera d'Ebre i una segona als molls del l'Ebre a Móra d'Ebre; i Paraules de guerra a l'Ebre en caiac que tindrà el riu com a escenari i que impulsen les empreses Terra Enllà i En Blau.També la cantautora Montse Castellà presentarà el seu últim disc dins de l'activitat TAST Escriptores amb les literates femenines com a protagonistes, Ferran Roca combinarà persecució digital i poesia a Dhang i literatura, i la companyia Carles Garrido presentarà l'obra Ramon Muntaner i els Entença.