El cos d'apicultors dels Bombers han hagut d'actuar a la zona per la presència de moltes abelles

Actualitzada 02/05/2018 a les 17:37

Un incendi de vegetació forestal ha cremat un total de 1.700 metres quadrats a Alfara de Carles. El foc s'ha produït prop de la carretera de TV-3422, a l'entrada del municipi del Baix Ebre.Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 15.06 de la tarda. Quasi una hora més tarda s'ha donat per controlat i uns minuts més tard per extingit. El cos d'apicultors dels Bombers han participat en l'extinció, ja que l'incendi s'ha produït en una zona on es produeix mel i hi habia moltes abelles al voltant.