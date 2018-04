Unes 120 persones recorren els carrers d'Amposta per reclamar pensions dignes

La Marea Pensionista de les Terres de l'Ebre convoca la primera manifestació després d'organitzar diverses concentracions en defensa del sistema públic de pensions

Actualitzada 30/04/2018 a les 13:06

Unes 120 persones han recorregut aquest matí els carrers del centre d'Amposta per defensar el sistema públic de pensions reclamar prestacions dignes. Després de convocar diverses concentracions i presentar mocions als plens municipals, com és el cas del de la capital del Montsià, la Marea Pensionista i el Comitè Unitari de Jubilats i Pensionats de les Terres de l'Ebre han organitzat la seva primera manifestació amb voluntat de continuar portant al carrer les seves demandes fins que siguin escoltades. Recorden que la mobilització és efectiva, com ho demostra la inclusió de millores als pressupostos generals de l'Estat, després d'un acord entre el govern del PP i el PNB. Unes mesures que atribueixen a la pressió per les protestes que setmanalment s'organitzen a Bilbao, tot i lamentar que l'increment de l'IPC anunciat és incert, sobretot a partir de 2020. La Marea vol que les pensions quedin blindades a la Constitució Espanyola i es financiïn directament via els pressupostos estatals.Una batucada a la plaça davant del mercat municipal d'Amposta ha donat el tret de sortida a la manifestació, que amb pancartes de les pròpies organitzacions convocants o d'altres amb consignes com «Som jubilats, no idiotes», ha avançat fins arribar davant de l'Ajuntament, on ha finalitzat. Integrada per pensionistes, principalment, en la marxa s'han deixat veure també ciutadans en edat de treballar així com regidors i dirigents del govern municipal i comarcal. La Marea Pensionista de Catalunya ha decidit traslladar a aquest dilluns les mobilitzacions previstes en l'àmbit estatal el pròxim dia 5, atès que justament aquest mateix dissabte compleixen cinc anys d'existència i han convocat una assemblea. Es tracta, però, de la primera manifestació a les Terres de l'Ebre per reclamar pensions dignes, després de les concentracions a Tortosa i a Amposta.«Aquesta manifestació és la punta de l'iceberg», ha subratllat Juan García, portaveu de la Marea Pensionista i el Comitè Unitari de Jubilats i Pensionats de les Terres de l'Ebre. La consigna, en l'àmbit estatal, és continuar convocant actes de protesta, concentracions o manifestacions, fins que les seves reivindicacions siguin escoltades. «Si fas soroll, al final aconsegueixes alguna cosa», ha afegit. En aquest sentit, contextualitzen l'acord entre PNB i el govern del PP per als pressupostos generals de l'Estat, amb la previsió d'incrementar anualment un 1,6% les pensions aquests 2018 i 2019, com una resposta a les mobilitzacions que cada dilluns organitzen els pensionistes a Bilbao. Unes mesures, però, que consideren insuficients i de curt abast. «No sabem què passarà a partir del 2020: no sabem si se'ns quedarà en un 20%», retreu García.En aquest sentit, el mateix portaveu ha recordat que la reivindicació del col·lectiu té com a objectiu fonamental el blindatge de les pensions a la Constitució Espanyola i que el govern espanyol assumeixi aquest compromís finançant el seu pagament via els pressupostos generals de l'Estat. «Que tinguem una pensió mínima de 1.080 euros, que la llei de Dependència entri com ho hauria d'haver-ho fet, que les pensions de viduïtat pugin com ho han de fer i altres punts», ha resumit García. Un problema, recorda, que no només afecta els jubilats o pensionistes, també els treballadors en actiu que, actualment, estan finançant també la pensió que han de cobrar en un futur. Per això fan una crida a tota la societat a mobilitzar-se. Tot i que els pensionistes no s'afegiran explícitament a cap acte sindical aquest Primer de Maig, davant la diversitat de mobilitzacions, sí que han demanat als treballadors que «lluitin pels seus drets», i les pensions, siguin de jubilació o incapacitació laboral, entre d'altres.