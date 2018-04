Un home de 68 anys mor en precipitar-se per un barranc a Xerta

Al cotxe no hi viatjaven més passatgers

Actualitzada 30/04/2018 a les 18:49

Un home de 68 anys ha mort aquesta tarda al caure amb el seu cotxe a un barranc. Els fets han tingut lloc a l'altura del punt quilomètric 34 de l'Eix de l'Ebre, just davant l'encreuament amb la carretera N-230b, que connecta fins a Prat de Comte i Horta de Sant Joan. El turisme de la víctima hauria arribat des de la N-230b a aquest encreuament quan, per causes que es desconeixen, hauria travessat la calçada de la C-12 i impactat contra un tram de tanca de protecció, arracant-lo. Posteriorment, s'ha precipitat pel pronunciat desnivell que condueix fins la riba del riu Ebre. Després de sobrepassar la via verda en la seva caiguda, la vegetació de ribera ha impedit que acabés caient dins la llera del riu.En les tasques de rescat de la víctima i del vehicle participen diverses unitats dels bombers i una del SEM, a més dels Mossos d'Esquadra. Al cotxe no hi viatjaven més passatgers.