Les coves de benifallet, 50 anys al descobert

Aquest cap de setmana s’ha fet un homenatge a l’equip d’espeleòlegs que va trobar la Cova Meravelles

Actualitzada 29/04/2018 a les 21:18

L’any 1966 un grup de joves espeleòlegs es va presentar a Benifallet preguntant per unes cavitats anomenades Les Amuidielles. Sabien de la seva existència per un llibre antic que havien comprat al Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Acompanyats d’Antoni Vidal, veí del poble, van visitar l’Amuidiella Gran (avui coneguda com Xafarroques). La cavitat era coneguda per la gent del poble, i durant la Guerra Civil algunes famílies hi havien trobat refugi.Aquella visita va despertar l’interès dels espeleòlegs, que eren membres del Grup d’Investigacions Espeleològiques (GIE) del Club Excursionista de Gràcia. Així, en els anys posteriors, hi van retornar, descobrint nous passos, accessos i sales. El 26 de març de 1967 descobrien la Cova Marigot, que va prendre el nom de qui aleshores era president del GIE, Eugeni Marigot. La descoberta més notable, però, va tenir lloc el 19 de març de 1968: aquell dia l’equip format per Manel Arnau, Ramón Garcés, Jesús Griera i Eugeni Marigot, havien observat que, molt a prop de la Cova Marigot, hi havia el que semblava un cau de conills. L’exploració d’aquella apertura els va portar fins a unes cavitats que, donades les seves dimensions i espectacularitat, va acabar sent coneguda com la Cova Meravelles.Aquest dissabte la població de Benifallet ha volgut retre homenatge a aquells homes, amb un acte institucional que ha estat presidit per l’alcaldessa Mercè Pedret. A més de descobrir una placa commemorativa, es va entregar un emblema de reconeixement a Jesús Griera i Manel Arnau, i es va retre homenatge a títol pòstum a Ramón Garcés i Eugeni Marigot. L’acte també va servir per reconèixer la tasca de totes aquelles persones que han treballat per la conservació i la difusió de les Coves.Les Coves de Benifallet són un conjunt de sis cavitats subterrànies, de les quals només dues, la Cova Meravelles, i la Cova del Dos, estan obertes al públic. La Cova Meravelles té un recorregut de 510 metres, amb uns 9,82 metres de desnivell. La part visitable consta de 200 metres, i ofereix al visitant un espectacle únic de formacions derivades del lent degoteig de les aigües d’infiltració. En un futur es preveu obrir al públic també la cova de Xafarroques.El programa d’actes de commemoració de la descoberta va començar el passat 19 de març, amb la inauguració d’una exposició fotogràfica. La mostra es pot visitar al Centre Excursionista de Gràcia fins al 30 de juny i, a partir del mes de juliol, s’exhibirà a Benifallet. El programa també contempla combinar la música amb les visites guiades, i un pack «50 anys» amb avantatges i descomptes. La celebració conclourà durant la Festa Major de Benifallet, al mes de setembre, amb una acció «original i singular».L’any 2017 les Coves de Benifallet van rebre un total de 25.043 visites. Des de la Setmana Santa, i fins al 4 de novembre, estan obertes tots els dies.