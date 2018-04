El sinistre va tenir lloc a la T-331 en direcció Santa Bàrbara

Actualitzada 27/04/2018 a les 09:33

Una dona va resultar ferida menys greu en un accident amb un únic vehicle implicat, la nit d'ahir dijous 26 d'abril a Tortosa. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir quan faltaven tretze minuts per les 10 de la nit al punt quilomètric 20,3 de la T-331, a l'alçada de Tortosa i en direcció Santa Bàrbara.Per causes que es desconeixen, el vehicle accidentat va patir una sortida de via en aquest punt de la carretera. Com a conseqüència, la conductora del vehicle va resultar ferida menys greu. Fins al lloc s'hi van traslladar dues ambulàncies del SEM, que van evacuar a l'afectada a l'Hospital de Tortosa.