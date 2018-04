S'eleven a onze els afectats pel brot de xarampió a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

També s’han detectat dos casos sospitosos més i ara són set les persones que estan pendents de confirmació analítica

Actualitzada 27/04/2018 a les 15:33

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) confirma un nou cas del brot de xarampió a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa que eleva a onze les persones afectades per aquesta malaltia vírica. També s’han notificat dos casos sospitosos més i, per tant, ara són set les persones que estan pendents de confirmació d’analítica. A més, no es descarta la detecció d’algun altre cas en els propers dies.El dia 25 d’abril es va confirmar aquest nou cas de xarampió entre el personal de l’hospital. Dels onze confirmats, sis són persones treballadores de l’hospital o d’empreses de serveis externs vinculades al centre mentre que els altres cinc són persones que les han visitades al centre o han estat amb alguna de les sis persones anteriors. Totes les persones afectades cursen la malaltia sense complicacions i cap d’elles ha requerit atenció hospitalària. A tots els casos confirmats i als sospitosos, se’ls han prescrit mesures d’aïllament als seus domicilis fins a passar el període de transmissió de la malaltia.Els serveis de vigilància epidemiològica de l’Agència de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, conjuntament amb la Unitat Bàsica de Prevenció de l’ICS, el servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i els serveis de prevenció de les empreses externes, estan fent una vigilància activa de les persones treballadores i els seus contactes per tal de detectar possibles casos. S’ha enviat informació a tots els centres sanitaris, així com a les empreses vinculades amb l’hospital recordant el protocol a seguir per al personal sanitari.