Arrenca la marxa Camins per la Llibertat a les Cases d'Alcanar amb previsió de superar el miler de participants

Els ebrencs comencen a fer caminar un bloc on s'aniran recollint missatges de suport per a les famílies dels pesos polítics i els exiliats

Actualitzada 27/04/2018 a les 16:00

Una trentena de caminadors ha iniciat la marxa Camins per la Llibertat que arribarà diumenge al migdia al monestir de Montserrat. Des de la zona de la Roca Tallada de les Cases d'Alcanar, al Montsià, i acompanyats per un estendard amb la cara de Jordi Sànchez, ha començat a caminar el testimoni que ha de portar diumenge, centenars de missatges de suport a les famílies. Es tracta d'un bloc on s'aniran escrivint paraules en defensa de la llibertat en cadascun dels 17 trams que conformen la marxa, un per cada pres o exiliat i un dissetè per demanar l'alliberament dels empresonats. La planificació preveu que alguns trams es facin corrent i altres a peu. Els organitzadors confien que la xifra d'inscrits, de moment 700 persones, es dispari i superi el miler de participants, a més dels actes que se celebraran a cada municipi pels quals passa la marxa.