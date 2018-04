La Policia Local de Tortosa estrena una furgoneta que funcionarà com a Punt d'Atenció Ciutadana

Aquesta unitat vol ajudar a minimitzar «les causes, les circumstàncies i els entorns» que poden generar inseguretat

La Policia Local de Tortosa ha estrenat un nou Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) mòbil. Es tracta d'una furgoneta que la brigada municipal ha adaptat per poder atendre els ciutadans als diferents barris i pobles del municipi. El PAC neix amb la intenció de «minimitzar les causes, les circumstàncies i els entorns» que en certs moments generen inseguretat per part dels ciutadans i es convertirà també en el punt de referència en grans esdeveniments de la ciutat, com pot ser la propera edició de la fira Expoebre, la Festa del Renaixement, les Festes de la Cinta, o l'any vinent amb els World Sports Games 2019.Entre altres, la furgoneta PAC permetrà dissuadir els possibles infractors on existeixin queixes veïnals, ser un punt de referència a la via pública per a rebre consultes, queixes i suggeriments, o donar suport als serveis de vigilància en els mercats setmanals, actes multitudinaris i festes en els diferents nuclis.El PAC també actuarà com a punt de suport per diferents operatius de la Policia Local, com ara controls de trànsit o inspeccions administratives i donarà suport al Centre de Comandament Avançat en situacions d'emergència.