L'associació Juristes per les Llibertats es presenta en societat

El col·lectiu format per advocats amb exercici a les Terres de l’Ebre neix per «defensar els drets i llibertats de la ciutadania catalana»

Actualitzada 26/04/2018 a les 11:03

L’associació Juristes per les Llibertats’, formada per advocats amb exercici a les Terres de l’Ebre, es va presentar ahir dimecres en societat. Es tracta d’una associació sense afany de lucre creada a les Terres de l’Ebre per «defensar els drets fonamentals i llibertats públiques de la ciutadania catalana, en especial del nostre territori».Aquest col·lectiu vol prestar serveis, de manera voluntària, «a aquelles persones i col·lectius en la defensa dels seus drets i llibertats en el marc d’actuacions dutes a terme en els legítims exercicis de reclamar la dignitat i sobirania nacionals de Catalunya». El seu objectiu és fer-ho tant actuant en la defensa de particulars davant els Jutjats i Tribunals, com donant suport davant multes i sancions administratives o exercint col·lectivament l’acusació en els supòsits de lesions o vulneracions dels drets i llibertats fonamentals.Juristes per les Llibertats preveu coordinar-se amb d’altres col·lectius jurídics que tenen la mateixa finalitat sorgits en d’altres demarcacions judicials.