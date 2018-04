Jutgen un grup de narcotraficants acusats d'introduir més de 600 quilos d'haixix per la costa del Baix Ebre

Els onze processats s’enfronten a penes que sumen 87 anys de presó i al pagament de més de 35 MEUR en multes

L’Audiència de Tarragona jutjarà el mes vinent onze persones vinculades a una banda criminal acusada d’introduir per via marítima més de 600 quilos d’haixix al Baix Ebre, el maig del 2016. Els traficants van aconseguir fugir nedant i amb una llanxa després de ser enxampats per la Guàrdia Civil mentre carregaven nombrosos fardells en un vehicle, a la platja del Pont de l'Àliga, al Perelló (Baix Ebre). Segons l’escrit d’acusació a què ha tingut accés l’ACN, la fiscalia sol·licita penes que sumen 87 anys de presó i el pagament de multes per import de 35 MEUR. Els individus estan processats pels delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. Un d’ells també ho està per atemptat als agents de l’autoritat i contra la seguretat del trànsit per topar amb el seu vehicle contra dos cotxes patrulla de la Guàrdia Civil, el desembre del 2016, a l’alçada de la Canonja (Tarragonès). Arran d’aquesta persecució, els agents van poder interceptar uns altres 300 quilos d’haixix que el grup traslladava per carretera entre les demarcacions d’Alacant i Barcelona.Tots els acusats són homes, nou de nacionalitat marroquina i dos de nacionalitat espanyola. Segons la fiscalia, de forma prèvia al 20 de maig de 2016, Rachid R., que era qui prenia les decisions dins el grup, i el seu germà Youssef. R., que va transmetre les directrius del pla a la resta de processats, i un tercer individu que no es troba a disposició del jutjat, van organitzar una transacció il·legal d’haixix a les costes tarragonines. L’acusat Manuel P. s’encarregava de les tasques de logística i transport juntament amb Abdennabi El B. qui, a més, tenia encomanada la tasca de captar persones per realitzar els trasllats de la droga, el pagament d’aquests serveis i l’exhibició de mostres de droga a compradors potencials.Amb aquest objectiu, el 19 de mag de 2016, Manuel P-, seguint les directrius dels dos germans, va llogar una furgoneta a Vilanova i la Geltrú, i durant la tarda-nit de l’endemà la va deixar estacionada a les immediacions de la platja de l’Àliga, a cavall dels municipis del Perelló i l’Ametlla de Mar (Baix Ebre). Agents de l’Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga (EDOA) de la Guàrdia Civil van localitzar el vehicle la matinada del 21 de maig.Prèviament, l’organització havia captat nou individus perquè procedissin al desembarcament de la droga. Cap a la una de la matinada, una embarcació pneumàtica es va apropar a la costa i les nou persones implicades s’hi van apropar, fins i tot introduint-se a l’aigua del mar, i van descarregar nombrosos fardells que anaven introduint a la furgoneta llogada. En aquell moment, van intervenir agents de l’EDOA i alguns d’ells van fugir amb la llanxa a mar obert i la resta ho va fer nedant, aprofitant la foscor en una zona de costa escarpada, abandonant tant els fardells com el vehicle. Els agents van poder interceptar diverses efectes personals dels narcotraficants i un total de 23 fardells d’haixix amb un pes de 666 quilos, que haurien tingut un valor al mercat il·lícit d’1,05 milions d’euros.Arran d’aquesta actuació policial es van intervenir els telèfons de diversos acusats, que no només van confirmar la intervenció organitzada del grup en els fets del 21 de maig, sinó que advertien que alguns d’ells estaven preparant una nova transmissió de drogues, segons relata el ministeri públic. En concret, els germans Rachid i Youssef s’encarregaven de donar les directrius a la resta del grup. Juntament amb persones que no estan identificades o que no estaven en aquell moment a disposició del jutjat de Tortosa que portava el cas, i amb la col·laboració logística de Manuel P., els dos germans van organitzar un transport d’haixix des de la demarcació d’Alacant fins a l’àrea de Barcelona.Així, entre el 2 i el 3 de desembre del 2016, Youssef R. va lliurar a Manuel P. una furgoneta, que no tenia assegurança, i aquest la va deixar estacionada a la localitat alacantina de Sant Vicent del Raspeig (L’Alacantí), on s’havia desplaçat també amb el seu vehicle l’acusat Chaib El B.Després de fer diversos canvis d’ocupants en ambdós vehicles i diversos desplaçaments per la zona d’un polígon industrial, Chaib va ocupar la posició de conductor de la furgoneta en direcció a un punt indeterminat de l’àrea de Barcelona. Durant el trajecte, l’acusat va rebre instruccions telefòniques del cap de la banda sobre quina direcció havia de seguir.Al cap d’unes hores, i atès que Chaib s’havia perdut, Rachid va pujar al seient del copilot. Ja a les proximitats de Tarragona, els agents de la Guàrdia Civil van establir un dispositiu per interceptar els acusats a la zona de la Canonja (Tarragonès). En adonar-se’n, els acusats van fugir a gran velocitat mentre els perseguien patrulles oficials i camuflades.En un moment donat, el conductor va maniobrar a l’esquerra per intentar treure de la carretera un vehicle policial, ocasionant danys per import de 1.234 euros. Continuant amb la maniobra evasiva, va aturar el vehicle i va conduir marxa enrere fins que va col·lidir amb un altre vehicle policial. Arran d’aquesta segona topada, va ocasionar danys per valor de 3.407 euros i lesions a l’agent que conduïa el vehicle.Un cop es va poder aturar la furgoneta on viatjaven Chaib i Rachid, els agents van descobrir que hi transportaven 313,92 quilos d’haixix distribuïts en diverses caixes de cartró amb un valor al mercat il·lícit de 488.780,6 euros.Com a conseqüència d’aquests fets, la Guàrdia Civil va fer diverses entrades i registres als domicilis dels acusats. En un pis de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), on vivia el cap del grup criminal, els agents van trobar 775 euros en efectiu, prop de 10 quilos d’haixix i uns 90 grams de cocaïna, tot plegat valorat en prop de 65.000 euros.En un domicili de Viladecans (Baix Llobregat), la Guàrdia Civil va localitzar diners en efectiu, un quilo d’haixix i marihuana. En un altre immoble de Sant Celoni (Vallès Oriental) els agents van decomissar una bàscula de precisió i bossetes per vendre la droga al detall. Finalment, a Sant Pere de Ribes (Garraf) es van interceptar 2.190 litres de gasoil -repartits en una setantena de garrafes-, que s’emprarien per alimentar els potents motors de les llanxes pneumàtiques.Per aquests fets, els membres de l’organització estan acusats de delictes contra la salut pública i organització criminal. L’home que conduïa el vehicle interceptat a la Canonja també està processat pels delictes d’atemptat contra agents de l’autoritat i contra la seguretat vial. S’enfronten a penes que van dels 8 als 12,5 anys de presó. En conjunt, la fiscalia sol·licita multes per als processats que sumen un total de 35 milions d’euros.El judici se celebrarà a la secció quarta de l’Audiència de Tarragona el mes vinent. En concret, el 2 de maig està previst que se celebri una vista per tractar les qüestions prèvies i, els dies 9, 10 i 11, està assenyalada la vista oral.