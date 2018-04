Evacuat en helicòpter un ferit greu en un accident a Garcia

Han traslladat a l'hospital Joan XXIII el conductor, únic ocupant del vehicle

Aquest matí, a les 12.17 hores, un turisme s'ha sortit de la C-12 xocant contra un arbre, a l'alçada de Garcia. L'accident s'ha produït al quilòmetre 68 i el conductor, únic ocupant del vehicle, ha resultat ferit greu.Els Bombers de la Generalitat s'han personat amb quatre dotacions ja que el conductor ha quedat atrapat dintre del turisme. El SEM ha activat un ambulància medicalitzada i l'helicòpter per traslladar-lo a l'hospital Joan XXIII. Tot i la gravetat de l'accident, no es tem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra han acudit al lloc dels fets amb tres patrulles. La circulació de la via no s'ha vist afectada.