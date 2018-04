ERC demana al Parlament la creació d'una comissió d'investigació del projecte Castor

Els republicans presenten una proposta de resolució perquè els grups es posicionin i ja preparen un llistat de possibles compareixents on hi podria haver Florentino Pérez

Actualitzada 26/04/2018 a les 13:43

El grup parlamentari d’ERC ha presentat una proposta de resolució al Parlament per reclamar la creació d’una comissió d’investigació del projecte Castor i les injeccions de gas que es van relacionar amb els terratrèmols que van patir municipis de les Terres de l’Ebre i les comarques del nord de la costa del País Valencià. Els republicans pretenen que la comissió serveixi per insistir en la «necessitat» que l’empresa responsable del projecte «no cobri la indemnització de 1.300 milions d’euros». Per al diputat d’ERC Lluís Salvadó, diversos informes, sentències i investigacions «han posat de manifest que hi va haver greus negligències per part de l’Estat i de l’empresa», i una comissió d’investigació podria ajudar a assenyalar els responsables, evitar els costos econòmics i accelerar-ne el desmantellament de la planta. De fet, Esquerra ja prepara un llistat de possibles compareixents a la comissió, on hi podria haver l’empresari Florentino Pérez, que lidera el conglomerat empresarial que està darrere del projecte.El grup republicà vol que el Parlament investigui sobre el projecte Castor, cinc anys després dels terratrèmols que van causar l’alerta entre els veïns de les Terres de l’Ebre i les comarques del Maestrat valencià. Els diputats Lluís Salvadó i Irene Fornós han comparegut en roda de premsa per explicar que ERC ha presentat una proposta de resolució que demana al Parlament la creació d’una comissió d’investigació que analitzi les responsabilitats i intenti garantir mesures de protecció futures per desmantellar la base, encara en peu.«Poc a poc s’han anat demostrant el cúmul d’irregularitats en el projecte», ha comentat Salvadó, que ha considerat que els fets coneguts, els informes aportats i els darrers documents sortits a la llum fan que una comissió d’investigació pugui «posar tota la llum possible sobre les negligències». Per a ERC, el Castor és «un projecte que ha provocat terratrèmols, que costarà 1.300 milions, plegat de greus negligències de l’Estat i de l’empresa, que es van portar a terme amb governs socialistes i del PP».Els republicans esperen comptar amb la majoria parlamentària necessària per poder tirar endavant la comissió, perquè per a ells queda clar que «amb totes les evidències que hi ha es podrà esbrinar si l’empresa concessionària va actuar amb mala fe o amb una gran negligència». «És essencial saber què ha passat. Encara queden molts temes pendents, com el sellejat o el desmantellament de la planta, per exemple», ha afegit.Convençuts que els grups parlamentaris donaran majoritàriament suport a la seva iniciativa –després d’haver-ho intentat al Congrés i que s’hagi rebutjat-, Salvadó ha explicat que porten temps «treballant» amb plataformes, veïns i afectats per poder confeccionar «una llarga nòmina de persones que seria interessant que compareguessin a la comissió» i que forman part del llistat de peticions que faran. Així, ERC cridarà a la comissió a «responsables de l’Estat, de l’empresa concessionària, d’Enagas, i també el Síndic de Greuges, els col·legis professionals i tècnics, i a experts que han evidenciat les absurditats econòmiques i tècniques» del projecte. Preguntat per si entre els compareixents reclamats estarà Florentino Pérez, empresari que està darrere del conglomerat de companyies del Castor, Salvadó ha assegurat que el volen incloure.