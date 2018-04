Els Catarres, Pepet i Marieta, Buhos i Mascarats conformen el cartell del Lo Riu Sona Festival d'Amposta

El festival té una vessant solidària i farà una donació econòmica a la Lliga Contra el Càncer

Amposta farà nàixer la nit del 2 de juny el festival Lo Riu Sona, una aposta perquè la ciutat aculli en un certamen solidari i identitari grups de primera línia en català. La primera edició del certamen comptarà amb Els Catarres, que presentaran el seu nou disc per primer cop a la demarcació de Tarragona i l'Ebre a la capital del Montsià. Tancaran la nit els ebrencs Pepet i Marieta i el grup de Calafell Buhos, mentre que els encarregats d'engegar la nit seran els seniencs Mascarats. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha defensat que Lo Riu Sona Festival «ha vingut per quedar-se» i s'ha destacat la seva vessant solidària, ja que una part de la recaptació, 2.500 euros en aquesta primera edició, es lliuraran en benefici de la Lliga Contra el Càncer.Les entrades per assistir a Lo Riu Sona Festival d'Amposta ja estan a la venda online, a través de la plataforma Entradium, i també es podran adquirir a l'àrea de Cultura i Festes i a Cafeteria la Trattoria on es vendran físicament. Tenen un cost de 12 euros anticipades i costaran 15 euros a taquilla. El festival es farà a la zona exterior del pavelló municipal de la ciutat, amb un aforament modest. «El primer any volem tenir una festa completa, assimilar el projecte i anar-lo fent créixer poc a poc. És al primera edició i volem sondejar moltes coses», ha defensat Víctor Bladé, un dels promotors del certamen.L'alcalde Adam Tomàs també ha assenyalat que el festival musical era una aposta pendent de desenvolupar del seu equip de govern per ser una oportunitat de dinamització econòmica a través de la cultura i la música. «Sempre hem defensat que una manera de generar activitat econòmica era crear propostes de fer que la gent de fora se senti atreta per la nostra ciutat», ha apuntat Tomàs. L'Ajuntament d'Amposta ha fet una aportació de 7.500 euros per a crear Lo Riu Sona i es destinaran 2.500 euros a la Lliga contra el Càncer per incentivar la vessant solidària del festival.