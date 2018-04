La família va identificar la roba del noi, el mateix dia que va aparèixer el cadàver

Els Mossos d'Esquadra han confirmat que el cos que va aparèixer al riu Ebre, a principis d'abril, corresponia a Jesús Giménez. No obstant això, la família ja va identificar la roba del noi amb la del dia que va desaparèixer, el 17 de març.El cos del jove portava ja un mes a l'aigua, per la qual cosa les tasques d'identificació han estat molt dificultoses. Un cop obtinguts els resultats de les proves, un jutge ha confirmat la seva defunció.Diverses fonts no descartaven que es tractés d'un cas de suïcidi, atès que patia depressions i s'estava medicant. El propietari d'un hort pròxim al riu va ser qui va trobar el cos.