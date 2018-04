Els afectats pel brot de xarampió de Tortosa poden augmentar

Són 10 els afectats pel xarrampió a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Actualitzada 25/04/2018 a les 13:20

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) no descarta que en els pròxims dies el nombre de persones afectades pel brot de xarampió que ha tingut lloc a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa pugui augmentar perquè és una malaltia amb un període d'incubació molt llarg.El sotsdirector d'ASPCAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, Conrad Casas, ha explicat a EFE que realitzen les enquestes epidemiològiques pertinents i han pres «totes les mesures preventives per evitar-ne la transmissió». No obstant això, ha explicat que «en ser una malaltia que té un període d'incubació molt llarg i que els símptomes tarden uns dies a manifestar-se, és molt probable que surti algun altre cas». El xarampió és una malaltia vírica aguda caracteritzada per una erupció rogenca a la pell, que pot cobrir tot el cos, i és altament contagiosa. El període de temps durant el qual els malalts poden encomanar a altres persones va des de poc abans de l'inici d'un refredat fins a quatre dies després de l'aparició de les erupcions. Des del moment en què una persona s'ha infectat fins que se li manifesten els primers símptomes de xarampió poden passar deu dies o més.De moment, el nombre de casos confirmats es manté en deu, es tracta de cinc treballadors de l'hospital o d'empreses de serveis externs vinculades al centre, i d'altres cinc que han estat visitades al centre o han estat amb alguna de les cinc persones anteriors. A tots aquests malalts, cal sumar altres cinc casos sospitosos, segons aquestes fonts. El xarampió comença amb símptomes de refredat i febre superior als 38°C. Passats tres dies, apareix l'erupció rogenca característica. Dura, com a terme mitjà, entre set i deu dies.Aquesta malaltia és més greu en nens molt petits i en adults i poden presentar-se complicacions que inclouen otitis, pneumònia i encefalitis. ASPCAT informarà en els pròxims dies sobre l'evolució del brot i, de moment, a tots els afectats se'ls ha prescrit mesures d'aïllament en els seus domicilis. El sotsdirector d'ASPCAT al el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, Conrad Casas, ha subratllat que cap de les persones malaltes ha patit, fins ara, «complicacions ni ha requerit hospitalització».En les últimes setmanes, l'Agència Espanyola de Pediatria (AEP) ha animat a mantenir altes cobertures de vacunació entre nens i adolescents davant l'augment de brots de xarampió a Europa. Al febrer passat, l'Agència de Salut Pública de Barcelona va informar de la detecció de tres casos de xarampió en tres persones adultes, dues dones i un home. Els tres eren casos de persones no vacunades o vacunades de manera incompleta. A Catalunya, el xarampió autòcton es considera eliminat des de l'any 2000. El xarampió és una malaltia que dóna immunitat per a tota la vida però totes les persones que no han patit la malaltia ni han estat vacunades són susceptibles de patir-la. L'Agència de Salut Pública de Catalunya treballa per evitar nous contagis i recorda la importància de la vacunació per prevenir i erradicar la malaltia.