Detinguda en un operatiu policial per venda de droga a Amposta

S'ha interceptat 1.550 euros en bitllets, cocaïna i diversos estris per a la seva distribució

Actualitzada 25/04/2018 a les 16:51

Aquest matí, cap a les 08 hores, els Mossos d'Esquadra han realitzat operació antidroga conjuntament amb la Policia Local d'Amposta. L'operatiu s'ha instal·lat en un habitatge d'un edifici del carrer Sebastià Juan Arbó, prop de l'estació de bus d'Amposta.En aquest, una dona de 30 anys i de nacionalitat espanyola ha quedat detinguda per un delicte contra la salut pública. Al registre s'han interceptat 4 grams de cocaïna, substància de tall, diversos estris i embolcalls per a la venda de les substàncies i 1.5550 euros en bitllets seleccionats.En les pròximes hores, l'arrestada passarà a disposició judicial.No han passat ni 24 hores de la última intervenció policial de desmantellament de venda de drogues a la capital del Montsià. Ahir dimarts, la Guàrdia Civil va entrar a diversos domicilis d'Amposta i Sant Carles de la Ràpita en l'operació Ceràmica. El registre va acabar amb un matrimoni detingut i dues persones investigades com a responsables de segon punt de venda pels presumptes delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.