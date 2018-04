Protecció Civil desactiva la prealerta del pla Inuncat degut al descens dels cabals de l'Ebre

L'estació d'aforament de Tortosa registra un volum d'aigua de 1.316 m3/s aquest dimarts al matí

Actualitzada 24/04/2018 a les 11:34

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat la prealerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya, l’Inuncat, degut al descens dels cabals del riu Ebre. Segons el servei d’emergències, no s’han registrat incidències durant l’episodi de crescudes dels darrers dies. Aquest dimarts al matí, l'estació d'aforament del pas de l'Ase -entre Garcia i Vinebre- registra un cabal de 1.118 metres cúbics per segon (m3/s) i un nivell de 4,15 metres, mentre que a Tortosa s’arriba als 1.316 m3/s i als 4,35 metres. Segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), l’embassament de Flix allibera aquest dimarts uns 1.292 metres cúbics d'aigua per segon.