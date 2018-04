Investiguen el responsable dels hospitals municipals de Tortosa per prevaricació i tràfic d'influències

La Unitat Anticorrupció dels Mossos va detenir dimarts passat l'exvicepresident de la Diputació de Tarragona, que va declarar davant el titular del jutjat número 4 de Tortosa

Actualitzada 24/04/2018 a les 15:01

El jutjat número 4 de Tortosa investiga el conseller delegat de la GESAT –societat que gestiona els hospitals municipals-, l'exalcalde pedani de Jesús i exvicepresident de la Diputació de Tarragona, Pere Panisello, per suposats delictes de prevaricació, tràfic d'influències i falsedat documental. Panisello va ser detingut el passat dimarts dia 17 per agents de la Unitat Anticorrupció dels Mossos, que també van escorcollar el seu despatx a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, i posat a disposició del titular del jutjat número 4, on va prestar declaració. La investigació, segons ha pogut saber l'ACN, estaria relacionada amb la suposada contractació irregular d'empreses de la ciutat per a la prestació de serveis a l'esmentat centre hospitalari i la Clínica Terres de l'Ebre, que el consistori gestiona a través de la societat municipal GESAT. El govern municipal tortosí –format per PDeCAT i ERC- ha emès un críptic comunicat on relaciona la denúncia que ha originat la investigació amb uns acomiadament disciplinaris els darrers mesos per un suposat cas de corrupció en l'adquisició d'aliments per a l'hospital.Segons s'ha donat a conèixer aquest mateix dimarts, durant la setmana passada van declarar també en seu judicial alguns treballadors i responsables dels dos hospitals municipals en qualitat de testimonis. No es descarta que al voltant d'una desena de persones, possiblement algun responsable polític, prestin declaració també durant els pròxims dies.L'Ajuntament de Tortosa, d'altra badna, sosté que «ha facilitat tota la informació requerida» i ha expressat «el seu més absolut respecte per les investigacions policials i judicials» en marxa. Al mateix temps, també ha volgut expressar «el suport i màxima confiança» cap a Panisello, així com «tots els treballadors de les societats, alhora que es desitja que es puguin clarificar els fets el més aviat possible». El govern municipal assegura que ja ha informat de la situació la junta de portaveus i el consell d'administració de GESAT.